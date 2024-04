▲ El ex mandatario uruguayo José Mujica, en rueda de prensa ayer en Montevideo, en la cual informó sobre su salud. Foto Afp

Estuvo recluido en aislamiento, en celdas insalubres, con poco alimento y sometido a tortura física y sicológica. Nos tocó pelear con la locura. En ese tipo de prisión, buscaron que quedáramos lelos. Y triunfamos, no quedamos lelos , celebró.

José Alberto Mujica Cordano nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Agricultor de oficio, no terminó el bachillerato y se unió temprano a la militancia integrándose en los años 60 al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

En mi vida, más de una vez anduvo la Parca rondando el catre. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos qué pasa , afirmó.

Aún no se confirma si el tumor es maligno, pero es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea dificultades para recibir técnicas de quimioterapia o de cirugía , explicó en alusión a su vasculitis.

El ex mandatario de 88 años, convertido en personaje de culto por su estilo austero y alejado de protocolos, sus ideas progresistas y su defensa del planeta, informó en rueda de prensa que supo del tumor el viernes pasado durante un chequeo médico.

Montevideo. José Mujica, ex presidente de Uruguay e ícono de la izquierda, reveló ayer que tiene un tumor en el esófago con pronóstico muy comprometido .

En 1994 fue diputado, luego senador; también fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En 2009, Mujica ganó la presidencia de la república para la gestión 2010-2015, y prestó juramento en 2010, ante su esposa, Lucía Topolansky, primera senadora de la nación.

Topolansky fue una de las tupamaros presas durante los 12 años de dictadura, y en 2005 se casó con Mujica, con quien estuvo unida sentimentalmente desde 1972.

El gobierno de Mujica se caracterizó por la estabilidad económica y políticas sociales solidarias, orientadas a reducir la pobreza y marginalidad.

Al entregar la presidencia a Tabaré Vazquez, quien fue su predecesor y sucesor, declaró: algunas cosas las hicimos, otras no. Vendrán otros que sean mejores y así sucesivamente , y se marchó en su Volkswagen azul cielo, un vocho 1987 que se convirtió en símbolo de su sencillez.

Fue relegido senador y en 2020 anunció su retiro de los cargos públicos, para continuar en la militancia popular y con su liderazgo del MPP.

Mujica y Topolansky, ex vicepresidenta de Uruguay (2017-2020), no tuvieron hijos y viven en una granja en las afueras de Montevideo, donde él mismo se ocupa del cultivo de hortalizas. Ex presidentes y líderes políticos de la izquierda uruguaya e internacional le hicieron llegar sus mejores deseos y optimismo para su recuperación.

La película Una noche de 12 años (2018), del cineasta uruguayo Álvaro Brechner, recoge su vida y la de sus compañeros presos, al igual que el documental El Pepe. Una vida suprema (2029), del director serbio Emir Kusturica.