The Independent

El funcionario estuvo junto con varios ministros del exterior en Riad, entre ellos los de Estados Unidos, Francia, Jordania y Egipto, como parte de un esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra en Gaza.

Blinken reiteró que Estados Unidos –el principal apoyo diplomático y mayor proveedor de armas de Israel– no puede respaldar un ataque por tierra a Rafah si no hay un plan para asegurar que no dañe a civiles.

Más de un millón de desplazados de Gaza están hacinados en Rafah, la ciudad más sureña del enclave, donde se han refugiado de los bombardeos israelíes. Tel Aviv afirma que los últimos combatientes de Hamas están atrincherados ahí y que pronto lanzará una ofensiva para sacarlos.

Ataques aéreos israelíes a tres casas en Rafah mataron al menos a 34 palestinos y causaron heridas a muchos otros, informaron médicos ayer.

Interrogado sobre los ataques nocturnos en Rafah, un vocero militar israelí sostuvo que los jets habían impactado en blancos donde los terroristas operan dentro de una zona civil en el sur de Gaza , negándose a dar detalles.

Las fuerzas de defensa israelíes continuarán desbaratando actividad terrorista y protegiendo a civiles israelíes, de acuerdo con el derecho internacional , agregó el vocero.

En un hospital de Rafah se presentaron familiares de las personas que murieron en los ataques israelíes, para llevarse los cuerpos y darles sepultura. Mujeres y hombres lloraban al despedir a sus parientes sacrificados, envueltos en mortajas blancas y negras.

Se llama Deif-Allah (que significa huésped en árabe). Llegó como huésped después de que lo deseamos durante mucho tiempo, 10 años , dijo Abu Taha, sosteniendo el cuerpo de su bebé, envuelto en un sudario blanco.

Murieron 10 personas: la mamá, su hija, sus nietas, su nieto, su yerno, sus hijas y parientes, todos. Todos murieron, 10 en total.

Un funcionario de alto nivel de Hamas declaró a la agencia Reuters que se celebrarán pláticas en El Cairo entre la delegación del grupo y los mediadores cataríes y egipcios, para analizar la generosa propuesta israelí.

Al preguntarle sobre la nueva ronda de pláticas en El Cairo, un funcionario palestino comentó: Las cosas se ven mejores esta vez .

Con información de Reuters

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya