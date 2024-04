En declaraciones a la emisora catalana RAC1, Villarejo explicó que su conversación con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el último gobierno de Rajoy, sobre el espionaje al suegro de Sánchez es real. En la plática se hablaba de matar políticamente al entonces líder de la oposición.

“Si Rajoy no hubiera dado el ok, no se habría investigado”, afirmó, tras añadir que tenía dos líneas de comunicación directas con el presidente del gobierno. Una eran interlocutores que me ponían y otra porque yo conocía al secretario de Estado y al ministro del Interior, que negociaban directamente con Rajoy .