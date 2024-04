Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de abril de 2024, p. 24

Madrid. El socialista Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno español y por tanto aspira a agotar la legislatura y presidir el Ejecutivo hasta 2027. Lo decidió tras cinco días de reflexión y silencio ante la guerra sucia y acoso lanzados desde hace 10 años por la derecha y ultraderecha contra él y su familia.

Sus socios de coalición, Sumar, y otros partidos periféricos de la izquierda lo instaron a que a partir de este punto y aparte impulse reformas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con el Partido Popular (PP) y aprobar una nueva ley para regular a los medios de comunicación, las noticias falsas y la guerra sucia en las redes sociales.

Sánchez empezó el día dirigiéndose al Palacio de la Zarzuela, donde comunicó al rey Felipe VI, en su calidad de jefe de Estado, su decisión. Después regresó a su residencia oficial, el Palacio de La Moncloa, para hacer una declaración institucional en las puertas del recinto y al aire libre, sin aceptar preguntas de los periodistas, que tuvieron que seguir su comparecencia desde un circuito cerrado de televisión.

El líder socialista informó que luego de reflexionar y recibir apoyo y solidaridad tanto de dirigentes políticos como de la militancia de su partido, decidió seguir al frente de la presidencia del gobierno.

Explicó que ha reconocido antes quienes buscan quebrarme, que duele vivir estas situaciones. A veces, la única forma de avanzar es detenerse. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. He dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todos pueden entender. Esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad .

El fango en la vida pública

Adrvirtió que por muy dura que sea la campaña de guerra sucia adoptó la decisión de continuar con más fuerza, si cabe. Esto no va del destino de un dirigente particular. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión. Llevamos mucho tiempo dejando que el fango contamine nuestra vida pública. Exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella .

Aseveró que si continúa esta deriva se cedería ante la derecha que pretende relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido. Si, en definitiva, permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia .