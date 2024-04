Los Vaqueros de Dallas, por su parte, añadirán a su plantilla a Ezekiel Elliott, un viejo conocido.

Aunque la franquicia no ha hecho oficial su incorporación, según la NFL Network, el jugador de 28 años regresará a la institución que lo acogió por siete temporadas.

Con la partida de Tony Pollard, su corredor principal, la franquicia no contaba con un elemento de renombre en sus filas. Incluso, la afición le aclamaba al equipo de Jerry Jones elegir a un runningback en el draft que concluyó el sábado pasado. Sin embargo, la directiva no se decantó por ninguno, hasta ayer que se inclinó en la agencia libre por Elliot, quien regresa a casa después de haber disputado una campaña con los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde no alcanzó su mejor rendimiento al acumular 642 yardas por tierra y tres anotaciones por esta vía.

El acuerdo sería multianual y por un millón de dólares, una cifra que es lejana a los 70 millones que percibió de 2016 a 2022 en Dallas.

Con información De la Redacción