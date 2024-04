Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 30 de abril de 2024, p. a10

Ser olímpico no es para cualquiera. Se requiere una mentalidad ganadora; resistencia a los fracasos y perseverancia a prueba de todo. El dolor de tu cuerpo y tu alma no importan, lo que vale es alcanzar la meta , dice Benjamín Paredes, quien ha competido en 40 maratones.

Los maratonistas lo saben bien, pues deben recorrer más de 40 kilómetros en condiciones muchas veces adversas y luchar contra el deseo de claudicar cuando las piernas flaquean.

Muchos quieren ser olímpicos, algunos lo pueden lograr y otros no. Mi sueño comenzó en los Juegos de México 1968 cuando tenía siete años pero tuve que esperar muchos más para alcanzarlo. La mentalidad es clave para no abandonar la meta, debes trabajar diario sin tregua , comentó el ex maratonista.

El seleccionado olímpico en Atlanta 1996 y Sídney 2000 compartió su experiencia en el alto rendimiento. Es una gran responsabilidad llevar los colores de tu país, saber que todos te miran y apuestan por ti. Es increíble hacer ese recorrido , agregó Paredes, de 62 años, durante el foro Mentalidad Olímpica organizado por la embajada de Estados Unidos en México y la Universidad Estatal de Arizona.

Benjamín, quien entrena a corredores, opinó sobre la carencia de resultados en su disciplina.