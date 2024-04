ientras países del mal llamado Tercer Mundo pueden ufanarse en su lucha contra el analfabetismo, en un país considerado potencia mundial como es Francia, el analfabetismo funcional o iletrismo roe la sociedad a causa, tal vez, de los paradójicos progresos del mundo moderno. Uno de cada 10 habitantes padece iletrismo; es decir, no comprende lo que lee y no es capaz de escribir un texto (rellenar una solicitud, leer un diario, entender un contrato, seguir instrucciones escritas). A estas limitaciones se agregan ahora las producidas por las nuevas tecnologías de información y comunicación: computadoras, calculadoras, teléfonos móviles y otros diversos nuevos aparatos.

La evolución del pensamiento, con y sin tropiezos, ha evolucionado a través de los siglos. La mente formula con palabras las ideas expresadas. La escasez de vocabulario, sea la lengua o idioma que sea, limita la idea que se desea exponer. La persona que carece de las palabras es incapaz de formular en su mente lo que percibe apenas como un destello. Menos aún expresar en voz alta lo que es un hervor en su cabeza.

Orgullosos de los progresos científicos y técnicos, hombres y mujeres se vuelven más y más dependientes de sus propias invenciones. Pueden dejarse a las máquinas muchas de las tareas realizadas por ellos durante siglos de Historia, pero no el pensamiento. El robot más perfeccionado puede dejar caer gotas de agua salada como lágrimas y emitir ruidos jocosos, pero no sufre ni ríe. Emite frases y escribe discursos, pero no piensa. Su programación no alcanza la capacidad de reflexión que da la palabra. Por esto es grave el empobrecimiento del vocabulario. El riesgo, en este retroceso, es acostumbrarse, a causa de la falta de palabras, a la facilidad perezosa que es repetir lo escuchado en radios, televisores, reuniones, amaestrados por anuncios publicitarios y propagandas, engañándonos imaginando que pensamos y expresamos nuestras ideas.

Por fortuna, aún estamos a tiempo de invertir el proceso de analfabetismo que brota aquí y allá como en Francia. Marc Menant, periodista, cronista de televisión y escritor, aconseja con su aguda lucidez la lectura diaria de un poema en las escuelas. Inocular en las nuevas generaciones el placer de la lectura. Creo que es posible apasionar a los niños con la lectura de El corsario negro, Los tres mosqueteros o los cuentos de Las mil y una noches. Y, ¿por qué no Harry Potter, ya tan leído por muchos de ellos?

