Al término de la función, Magdalena Ortiz, de 55 años, señaló que “tenía una reunión con unas amigas y al final me cancelaron. Así que mejor me vine para acá con mi esposo. Me pareció una obra fresca y divertida, aunque la verdad me es difícil seguir el hilo de una historia cuando no hay diálogos.

Lo bueno de estos encuentros es que son gratuitos y, ni modo, tenemos que formarnos. Pero la espera, lejos de desaminar, genera un preámbulo de chacoteo.

Según representantes de la Coordinación Nacional de Danza, una de las instancias organizadoras del encuentro, “poco más de 288 personas presenciaron la obra La niña malcriada, con dirección de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera”.

En entrevista con La Jornada, Teresa Trujillo, subcoordinadora Nacional de Danza, explicó que “en cualquier fiesta, los mexicanos nos distinguimos por celebrar bailando. Esta disciplina nos permite romper barreras políticas y culturales a través del movimiento. Con sus coreografías, los grupos dancísticos nos aportan folclor, reflexión y diversión, entre otros beneficios.

En estos tiempos que vivimos, a un ritmo acelerado, podemos dejar a un lado los dispositivos electrónicos y el bullicio cotidiano, además del estrés, para disfrutar de la belleza y esplendor de esta disciplina.

La celebración del Día Internacional de la Danza en el CCB concluyó con la participación del Centro de Producción de Danza Contemporánea, Contradanza y la Academia de Danza y Artes Félix Rentería Hernández.