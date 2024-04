“Por cuestiones de financiación, buscamos una oportunidad que nunca llegó, así que optamos por hacer un libro y una editorial por nuestra cuenta. Nos decían que era una locura, un fracaso; entonces nos preguntamos: ‘¿o abandonamos o decimos y a mí qué?’, como dicen los chicos cuando sienten que todos los males van a venir si no hacen algo correctamente. Eso nos pareció simpático, un desafío, como decir que no estoy dispuesto a tolerar los infortunios, así que la nombramos Iamiqué”, cuenta con una sonrisa.

El trabajo de Baredes consiste en tender puentes con los científicos; cuando recibimos sus textos es bastante difícil, ya que muchos son investigadores y tienen ciertas resistencias, se preocupan más por lo que piensen sus pares. Lo primero que les aclaro es que estamos haciendo un libro con el fin de explicar ciencia para niños y buscamos que luzca, no que nadie lo abra o no le entienda; no es para estudiar, sino para leer .

La también docente comentó que ambas son muy entusiastas de compartir sus saberes, más cuando se ajustan a nuestra realidad. Nos interesa explicar lo que pasa a nuestro alrededor, no sólo lo que sucede en un laboratorio, sino contar cosas como las catástrofes naturales, sobre nuestras mascotas, cuando tenemos piojos o comemos. Empezamos haciendo un libro, nos fue muy bien, porque rápidamente una persona se comunicó para mandar material a las bibliotecas y, así, se agotó la primera edición en pocos meses. Comenzamos a trabajar en la editorial en nuestro tiempo libre y después de cuatro años nos dedicamos por completo a ella, ya de forma más estructurada y en una oficina .

Vamos a averiguarlo

Añadió: “decidimos trabajar con niños, porque los adultos desarrollamos mucho prejuicio hacia la ciencia, hay algo que se apaga en la adolescencia y la escuela contribuye a eso. Resulta sorprendente la ligereza con la que los adultos dicen que no entienden nada, como si no fuera un problema, parece que hay algo que está vedado para la gente que no se dedica a un tema, como si la ciencia, el conocimiento y la cultura científica estuvieran reservadas a ámbitos muy especializados. Con los niños no pasa eso, son capaces de preguntar todo. Intentamos que esa curiosidad no se apague y que como adultos puedan decir: ‘no tengo ni idea, pero vamos a averiguarlo’”.

Barendes agregó que también se han animado a trabajar con las ciencias sociales. En las exactas, “en lo científico las verdades parecen indiscutibles hasta que aparece una teoría que puede explicarlo mejor y eso cambia, mientras tanto nos sentimos seguros de lo que sabemos; esto no sucede en las ciencias sociales. También le entramos a la historia de la tecnología para dar lugar a los creadores, a las personas que investigaron y estuvieron tras una idea por mucho tiempo. Seguimos con la filosofía, en la que hay muchas respuestas para la misma pregunta.

Nos embarcamos en temas que nos motivan de la mano de los autores e ilustradores; es un periodo de mucha creatividad y, al mismo tiempo, de mucha exploración en relación con el conocimiento porque hay diversos aspectos que surgen, tenemos una idea y una ruta, pero en el recorrido vamos cambiando siempre. El libro representa mucho trabajo en equipo y respeto por los lectores, verificamos la información, si hay algo que es difícil de explicar podemos estar días dándole vueltas para también hacer entendible lo que se lee , concluyó.

