Destacó que en estas labores participaron 2 mil 123 servidores públicos de más de 30 dependencias del gobierno capitalino que se solidarizaron y auxiliaron a la población del norponiente de la Benito Juárez, con el respaldo de 170 pipas de agua y 17 vactors.

Batres agradeció el apoyo de cada una de las dependencias, incluidas las federales, como la Marina y la Defensa Nacional, así como de los gobiernos de Hidalgo y estado de México, y nueve alcaldías: Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Milpa Alta, Cuajimalpa, Xochimilco, Tláhuac y Cuauhtémoc. Aquí no aparece Benito Juárez porque no nos proporcionó nada, no ayudó en nada , puntualizó.

También, indicó, hubo el respaldo de Femsa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y grupo Danhos.

Aseguró que se mantendrá el puesto de mando en el parque Esparza Oteo, en la colonia Nápoles, y mesas de atención en los parques San Lorenzo y Arboledas, en las colonias Tlacoquemécatl del Valle y Del Valle, respectivamente.