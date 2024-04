Reclamó que, si en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso marear a los trabajadores prometiendo la abrogación (de la reforma educativa), a estas altura nos queda muy claro a todos que no cumplió y ahora se ha comprometido a resolver la reinstalación de profesores.

Sin embargo, añadió, este punto no quedará cumplido hasta que los compañeros no tengan la orden de comisión en la mano y no estén en su centro de trabajo .

Resaltó que durante los tres días de trabajos, el magisterio disidente ha dado una muestra de la capacidad que tiene la CNTE para dirimir sus diferencias. Terminamos un congreso con unidad. Quiso meter ruido el gobierno y no fue capaz .

González Vázquez afirmó que la coordinadora es mucho más grande que cualquier gobierno y eso le tiene que quedar claro, aunque le moleste . Agregó que la postura de la CNTE es en defensa de los trabajadores de la educación y que no podemos coincidir con el gobierno federal. Los trabajadores tenemos bien clarita nuestra posición en este país: somos explotados. Con esta contundencia de unidad, clausuramos este congreso. Y el 15 de mayo, estaremos en paro indefinido .