Tener contratos legales no es un delito, ver al ex marido robando eso sí es un delito , respondió Gálvez.

Con los tiempos de la campaña en contra y la urgencia de intentar noquear a la aspirante puntera, Xóchitl le reviró con desmesura: “narcocandidata”. Y con ese adjetivo, a querer o no, la abanderada opositora se insertaba y hacía eco de que la millonaria campaña anónima en redes sociales –de varias semanas ya, y dirigida también contra el presidente Andrés Manuel López Obrador– no es precisamente una expresión social espontánea y se nutre mucho de patrocinio.

Conforme avanzaba el debate, la candidata de Fuerza y Corazón por México apostó por ofrecer hasta la exención fiscal a todos aquellos trabajadores que perciban menos de 16 mil pesos (salario promedio del país) para beneficiar a 20 millones de mexicanos.

Criticó las emblemáticas obras del obradorismo. Dos Bocas es un capricho, el Tren Maya una ocurrencia, cancelaron el Aeropuerto de Texcoco porque dijeron que había corrupción y no hay un corrupto en la cárcel .

Sheinbaum respondió: 85 por ciento de la población está de acuerdo con el Tren Maya; la política energética permitirá reducir la importación de gasolinas, Texcoco es un área natural protegida.

Xóchitl radicalizó entonces sus posturas: le imputó haberse apropiado ilegalmente de una casa; le espetó la corrupción de su ex marido Carlos Ímaz; que es propietaria de una empresa; le atribuyó la presunta corrupción de la ex secretaria de Energía Rocío Nahle y hasta de los hijos de López Obrador.

Con el debate encaminándose hacia el final, con el medio ambiente como pretexto, pero ya con la discusión crispada por las descalificaciones personales, Claudia tronó.

“Vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo (en referencia a Gálvez), aprobó esta plaza (la cual mostró en imagen), tres pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del Prian, la corrupta.”

Molesta, Gálvez no se contuvo: “yo le podría decir la narcocandidata, porque eso no es cierto. Ella, como jefa de Gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, la narcocandidata”.

Pero cerró la discusión doblando su apuesta y acusó a Sheinbaum de ser una mentirosa serial .

El nivel del debate tocaba fondo.

“Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panamá Papers? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nahle? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de Gobierno?”

La respuesta de la morenista le desdibujó el rostro: “Muy rápidamente. No, no, no, no, y pon tu denuncia. A pesar de las calumnias de la candidata del Prian, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas”.