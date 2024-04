Alma E. Muñoz, Jessica Xantomila, Fabiola Martínez, Néstor Jiménez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 29 de abril de 2024, p. 4

De la discusión en torno a los resultados en pobreza y desigualdad, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez pasaron a los señalamientos sobre su papel como funcionarias públicas. La primera acusó a la de la oposición de haber sido cómplice , como titular de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (2000-2006), de la peor represión a una comunidad originaria, San Salvador Atenco, cuando Vicente Fox quería comprar en cinco pesos el metro cuadrado los terrenos de los ejidatarios para construir el aeropuerto en Texcoco.

En ese caso “hubo represión con Fox y con (Enrique) Peña Nieto en el estado de México. Ella nunca habló, fue cómplice, de la misma manera que utilizó a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas para obtener 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos, nunca ha ido a utilizar recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse, eso solamente es de los candidatos del Prian”, manifestó.

Gálvez no dejó pasar la oportunidad para repetir que tener contratos legales no es un delito; ver al ex marido robando, sí. Por cierto, no pisó la cárcel por su tráfico de influencias , y mostró un cártel con la imagen del primer esposo de la candidata de Morena, PT y PVEM, a lo que esta última explicó que ese caso es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal ser funcionario público y tener contratos, vean nada más la Ley de Adquisiciones , insistió.

No es ilegal, porque no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas , replicó la candidata de PAN, PRI y PRD. Y durante la discusión del tema pobreza y seguridad, en los Estudios Churubusco, le reviró: ¿qué presumes?, hay 47 millones de mexicanos en la pobreza, un millón 571 mil niños fuera de la escuela y 50 millones fuera del sistema de salud .

Sheinbaum advirtió que Gálvez pretende desaparecer los programas sociales, a lo que ésta refutó: eso es mentira. Toda mi vida he estado al lado de los que menos tienen . Además, sostuvo, ningún hombre me da instrucciones, yo decido por mí y los programas sociales se quedan . Hasta señaló estar de acuerdo con que primero los pobres para salir de la pobreza .

La morenista pidió no dejarse engañar. “Es falso que la candidata del Prian va a mantener los programas sociales, porque si no el PAN no hubiera votado en contra”.