Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez cruzaron acusaciones de presuntos actos de corrupción ligado al sector inmobiliario, falta de mantenimiento en obras en la capital del país y proyectos con supuestos sobrecostos a nivel federal, durante el segmento para que cada candidatura presentara sus proyectos sobre Infraestructura y desarrollo.

Fue la representante de la oposición la que dedicó más tiempo a lanzarse en contra de la abanderada del partido guinda, a quien responsabilizó de presunta contaminación en el agua potable de la capital del país y tras constantes alusiones Sheinbaum reviró: “La única corrupta es la candidata del Prian”.

Al igual que la morenista, Jorge Álvarez Máynez también priorizó en sus iniciativas, pero por momentos se enfrascó de igual forma en acusaciones contra ambas.

En el bloque destinado a dichos temas se fue elevando gradualmente el nivel de descalificaciones. Desde su primera intervención, Gálvez se perfiló contra las obras del gobierno federal, sobre las cuales sostuvo que respondieron a caprichos y ocurrencias . De la refinería de Dos Bocas, aseguró que costó tres veces su valor original, sin llegar aún a generarse combustible.

Sheinbaum Pardo comenzó con una defensa de los proyectos del gobierno federal y de su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Subrayó que 85 por ciento de la población del sureste respalda el Tren Maya, y la refinería de Dos Bocas permitirá disminuir la importación de gasolinas.

La primera de las preguntas ciudadanas en este bloque temático fue sobre sus planes para mejorar los precios del campo. Antes de responder, Álvarez Máynez arremetió contra la morenista, a quien dijo que presumió varios de los proyectos de obras de Nuevo León y Jalisco, donde las obras no se caen .

A su vez, Gálvez planteó que lo primero que se debería realizar en este renglón es acabar con la extorsión contra los productores. “Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes, como el narcopartido Morena, que no hace nada para resolver este grave problema”, agregó. Sheinbaum respondió enseguida: “la única extorsión que conoce la candidata del Prian es la de la priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera”.

En su turno, la hidalguense mostró un termo con agua y retó a Sheinbaum a tomar del recipiente. Afirmó que, ante notario público, fue llenada con agua de Iztapalapa, Chalco y Xochimilco, y anunció que publicará en sus redes sociales un estudio de laboratorio que mostraría que contiene orines, heces fecales y contaminantes que pueden producir cáncer e insuficiencia renal.

Después de que Gálvez planteó almacenar agua en Texcoco, la candidata del partido guinda le cuestionó que no puede haber almacenamiento de agua en Texcoco, es salado . Además, propuso un plan nacional hídrico, que tendría como una de sus características la tecnificación del riego en el campo.

No tardó mucho para que Gálvez enfocara de nueva cuenta sus críticas contra Sheinbaum. Hablemos del Metro. Aquí la candidata de las mentiras dice que no tuvo nada qué ver con la caída .

Refirió que hubo un oficio, un año y medio antes del colapso de una sección de la línea 12, en el que se advertía de fallas. Se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil, se te cayó el Metro por falta de mantenimiento, se te cayó el Tren Interurbano porque contrataste una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país , agregó.

La ex jefa de Gobierno contestó: el asunto de la línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de Internet, el Rébsamen también fue precisado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya ya está reconstruida completamente la línea 12 .

En medio de sus explosiones, Gálvez expresó que en Veracruz no quieren a una candidata corrupta . “La única corrupta es la candidata del Prian”, declaró momentos después la abanderada del partido guinda.

Tras agotar su tiempo, Sheinbaum quedó sin poder usar la palabra, mientras Gálvez y Álvarez Máynez continuaron por varios minutos. La candidata de la oposición aprovechó para señalar que el nearshoring se está yendo porque no hay certeza a los inversionistas.

