s cuestión de orgullo. Pase lo que pase, los Rayados tienen en la bolsa su boleto para el próximo Mundial de Clubes; no obstante, quieren marcar el alto al Columbus Crew, que no está conforme con haber echado a los Tigres, el flamante campeón de la Liga estadunidense (MLS) quiere avanzar a la final de la Concachampions y demostrar que el futbol de su país ya es superior al mexicano en toda línea, no sólo a nivel selección. En ese afán, no le importó reservar a piezas clave en el choque del sábado ante Montreal y el lunes viajará a Nuevo León a jugarse el alma.

No nada más los equipos mexicanos tienen cartel en Estados Unidos, para Rayados ha sido recíproco, tuvo fiesta y estadio lleno en la visita de Lionel Messi y de nuevo el alboroto es generalizado, la afición sabe que Columbus es un rival serio, que está enfilando sus baterías no tanto a ganar en la MLS, sino para ir al Mundial de Clubes, y en un santiamén agotó los boletos para el partido del miércoles, donde el rival llega con ventaja en el marcador. Incidental resultó para muchos el choque Monterrey-Necaxa que cerró el torneo regular de la Liga Mx.

América y Pachuca definirán al otro finalista de la Concacaf Champions Cup en el estadio Hidalgo, y que Tuzos y Rayados le hagan como puedan, porque los federativos nomás están para complicar todo, como ocurre con el alucinado invento llamado play-in. Lo más justo era cerrar los cuartos de final con los ocho mejores, sin embargo, los temas deportivos son secundarios, la prioridad, una vez más, es llenar las arcas de las televisoras... Los dueños decidieron postergar para junio la habitual junta de fin de certamen. La agenda está cargada, sobre todo con temas económicos y del Tri.

La última fecha no fue tan mezquina para la tribuna y dejó la sensación de que las Águilas son favoritas, para el Apertura emigrarán del estadio Azteca y quieren irse con el cetro bien puesto... La Máquina dio un golpe en la mesa al quedar sublíder, el equipo exige que lo consideren aspirante, aunque cuando tiene la playera amarilla enfrente el azul es un chiste… Si algo tenía confiable el Toluca era su portero-goleador Tiago Volpi, desde antier ya ni eso... Lo que logren Chivas, Pumas y Tigres será ganancia… El Pachuca del ariete Salomón Rondón es el real ganador: el club vendió, llenó sus arcas, y se atrevió a lanzar al ruedo a una buena camada que hizo un papel decoroso.