E

n las comunicaciones recibidas por diversos medios (entre ellos una carta que me hicieron llegar por abajo del quicio de mi puerta), me dicen los remitentes (a los que mucho agradezco el tiempo que me dedican), opiniones como éstas: “No creo que seas un volador de noticias, pero… ese relato que haces del comportamiento del príncipe Juan Pablo y su majestad Xóchitl Primera, de no ser cierto sólo podía ocurrírsele a una persona llena de odio. ¿Tú lo eres?” Contesto: A continuación, anoto el vínculo web por medio del cual se me hizo llegar la reproducción del performance escenificado, y gracias al cual tuve acceso al terreno de lo inimaginable: https://x.com/abrahamendieta/status/1775570177649971581?s=20