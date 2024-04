Ombudsman social

Asunto: el costo de los seguros

Las compañías de seguros, con el cuento de que ha aumentado la siniestralidad (lo cual sabemos que es falso, quizá no en Guanajuato, pero estamos hablando de la Ciudad de México y zonas conurbadas) nos clavaron el colmillo en los costos. En mi caso se trata del seguro de auto: de 5 mil 700 pesos en 2023 a 12 mil en 2024, por el mismo auto por supuesto y sin haber hecho uso del seguro prácticamente nunca. Lo coticé en otras compañías y todas están igual o peor. Intenté que Profeco ventilara esto en la sección de los lunes en la mañanera de Quién es quién en los precios, pero me dijeron que el tema no es de su competencia y me sugirieron acudir a Conducef. A mí lo que se me antoja son unos buenos periodicazos a estos bandidos, que se abra el tema a la opinión pública y que de una vez se asuma que la revolución de las conciencias es tangible.

Susana Martínez

R: Lo siniestro es el costo de los seguros. El de gastos médicos ya es inalcanzable, es para los ministros de la Suprema Corte, porque se los pagamos nosotros.

Twitterati

Querido Presidente @lopezobrador_ quiero decirle que cuando termine su mandato usted tiene una recámara para usted y @BeatrizGMuller y otra para su hijo. Y hasta mi casa les puedo dejar y yo me iría a vivir a mi huerto. Así de grande es el cariño que le tenemos en mi familia.

@DorisJaime6

X: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com