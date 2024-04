Actualmente, a la fiscalía y al gobierno del estado no les interesa ejercer la justicia ni la voluntad política para actuar ante este indecente saqueo, ya que hasta la fecha no ha habido resultados, solamente demoras a nuestros reclamos.

Voces de Chernóbil, a 38 años de la tragedia en la planta nucleoeléctrica

Hace unos días se cumplieron 38 años del accidente nuclear en la planta nucleoeléctrica Vladímir Ilich Lenin, ubicada en la región de Chernóbil, en el norte de Ucrania.

Este accidente, considerado el peor en la historia de la industria nuclear, fue causado por una prueba de seguridad mal ejecutada en el reactor 4 tipo RBMK (hoy descontinuado).

Una serie de errores humanos y deficiencias en la construcción del reactor ocasionaron la fuga de material radiactivo a la atmósfera, que afectó la vida de miles de personas.

En el contexto de este aniversario, los invitamos a leer el libro Voces de Chernóbil, de la escritora Svetlana Aleksiévich, que recupera de manera magistral diversos testimonios de sobrevivientes del accidente.

Mediante una narrativa cautivadora, nos transporta al fatídico mes de abril, cuando los habitantes de Prípiat y del resto del mundo conocieron los efectos de una de las mayores catástrofes nucleares de las que se tiene conocimiento.

Javier Rivera R. y Rosa Lizbet Altamirano Miranda

Invitaciones

Conferencia Del salto tecnológico al cambio político

El Colectivo Morena Chilangos invita a la conferencia Del salto tecnológico al cambio político , que encabezará el compañero Juan Barrera.

La cita es en el Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, colonia Villa Coyoacán, mañana a las 18 horas en modalidad presencial.

Gobierno antilibertario en Estados Unidos

Estados Unidos se presenta frente al mundo y más frente a sus propios ciudadanos como el paladín de la libertad y de la defensa de los Derechos Humanos, pero ante las primeras manifestaciones sale su rostro imperial y fascista. Es imposible no tener un mínimo de sensibilidad social y política frente al genocidio que día a día comete el gobierno de Netanyahu contra el pueblo de Palestina y los estudiantes universitarios protestan por esto, por la complicidad de su gobierno, de sus universidades en el financiamiento del armamento con el que se masacra a palestinos y palestinas. No es una protesta antisemita. Por definición no puede serlo. Es una protesta contra la peor de las barbaries del siglo XXI hasta el día de hoy. No se entiende entonces que detengan de la forma tan violenta a estudiantes, algunos con indicativos de que son observadores de Derechos Humanos. A profesores y directores de diversas facultades. Y que las instituciones universitarias sean cómplices de esta barbarie despidiendo a los profesores y expulsando a las y los estudiantes, cuando su protesta es absolutamente pacífica.

Nos sumamos a la convocatoria de la Asamblea Interuniversitaria Popular en solidaridad con los campamentos estudiantiles en EEUU para el martes 30 de abril 12 horas, en Pilares C.U. (bajo FFyL frente a las Islas).

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Daniela Gonzáles L., Eduardo Correa S.