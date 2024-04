Orlando Pérez

Lunes 29 de abril de 2024, p. 32

Quito. La violencia criminal y la creciente militarización de la seguridad ponen en alerta a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, ONG radicadas en Ecuador y a expertos en estos asuntos. De plano, los tratados militares con Estados Unidos y mayores recursos para las fuerzas armadas alertan incluso a los mandos castrenses, pues consideran que no pueden seguir haciendo el trabajo que corresponde a otras instituicones.

El exceso del uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales ha recibido críticas, pues ya se registran crímenes que no sólo cometen los uniformados, sino también la población civil, frente al clima de alerta y exacerbación para eliminar a jóvenes delincuentes, sospechosos o inocentes, sin distinción.

Jonathan, de 17 años, falleció luego de ser linchado en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, la tarde del pasado jueves. Lo acusaron de hurtar aguacates de una hacienda; por ello, los moradores del sector lo atraparon y le prendieron fuego. Otro joven, Carlos Javier Vega, de 19 años, fue acribillado por militares. Ocurrió el 2 de febrero pasado, cuando con su primo Eduardo iban a vender un perro en el sur de la ciudad de Guayaquil. Al llegar, un operativo militar y policial los detuvo en una vivienda situada a unos metros del lugar, donde iban a entregar al animal.

Me bajo del carro, saludo al militar y le digo que voy a unos 10 metros de donde estábamos y me dice de forma grosera y prepotente que no podía pasar, que me vaya, y me apunta. Entonces vuelvo y me subo al carro. A lo que doy retro (marcha atrás) para irme, choco con un patrullero de la policía. Intento avanzar, pero el carro no salía. Intento más duro, me despego (de la patrulla) y vuelvo a mi posición inicial. El militar pasa a la parte de atrás y escucho un disparo , recuerda Eduardo. El tiro mató a su primo y el informe policial y un comunicado de los militares al siguiente día, catalogaron a Carlos Javier y a Eduardo de presuntos terroristas a quienes detuvieron por un intento de ataque a un retén militar . Según ellos, los jóvenes embistieron a los militares y chocaron la patrulla, por lo que en respuesta a ese ataque se realizaron disparos para resguardar la seguridad del personal .

Estos dos hechos han sacudido las redes sociales, pero no los medios tradicionales de Ecuador. Para evitar un impacto en la consulta popular del día 21, se evitó la discusión de un tema que por parte de los familiares de Carlos Javier requería denuncia en los grandes canales de televisión y en los periódicos.

Claro, la parte más promovida por el gobierno de Daniel Noboa y sus aliados, en los medios y en los gremios empresariales, fue la relativa a la seguridad. En todas esas preguntas ganó el Sí y con ello, el régimen ecuatoriano adquiere más herramientas legales para que los militares actúen en el combate contra las bandas criminales, además de que ahora se permite la extradición de ciudadanos nacionales desde cualquier país del mundo.