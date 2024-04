Bajo el lema: No nos da la gana , el encuentro de sindicalistas y representantes de la cultura contó con un mensaje unitario, que leyó Luis García Montero, en el cual se reitera que el uso de la cultura del odio degrada la convivencia y rompe los mejores deseos sociales de la libertad y el funcionamiento institucional. El fanatismo invade las calles y sufrimos una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales y que se niegan a estar fuera del gobierno, y que debido a su rabia asumen poco a poco comportamientos que los dejan también fuera de los usos democráticos .

Insistió en que hay que salir a la calle, gritar, decir que no queremos volver atrás , en referencia a la época de la dictadura franquista (1936-1975).

En el auditorio Marcelino Camacho, de la UGT, y ante cientos de personas, la primera en tomar la palabra fue Marisa Paredes, ex directora de la Academia de Cine, quien reconoció que es verdaderamente emocionante ver, por fin, que la gente sale a la calle, que hacemos acto de apoyo a la democracia. A Pedro y a la democracia, pues era desasosegante y terrible la sensación de soledad, de impotencia, de dolor, de decir, ¿no vamos a hacer nada? ¿No tenemos el sentimiento hondo y profundo de que el país está en un momento peligroso?

Madrid. En la cuenta atrás para conocer la decisión del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al concluir hoy su periodo de reflexión para definir si continúa o no en el cargo, intelectuales y creadores culturales se unieron a los dos principales sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), con el fin de apoyarlo ante la guerra sucia que sufren él y su familia, al tiempo que miles se manifestaron frente al Congreso de los Diputados con el lema por amor a la democracia .

El también poeta Benjamín Prado definió la estrategia de la ultraderecha contra Sánchez como cacería humana, ya que son inconmovibles. Les da igual que una cacería inhumana como la que llevan a cabo contra el presidente Sánchez termine por afectar su parte humana. Actúan como maltratadores, cosifican a la gente, la convierten en monstruos y después dan el mensaje de que a los monstruos se les puede dar sin ningún problema porque son monstruos. Son políticos maltratadores .

El líder de CCOO, Unai Sordo, lamentó que en España se pretende normalizar el secuestro de uno de los tres poderes del Estado, a pesar del evidente riesgo reaccionario .

Por último, el dirigente de UGT y anfitrión del encuentro, Pepe Álvarez, advirtió a la derecha: no nos van a doblegar; no van a conseguir que renunciemos a nuestro derecho de voto. No nos da la gana dejarlos pasar .

Además, en otro foro, el ministro de Transporte, Óscar Puente, señaló al líder del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como el responsable de la guerra sucia contra Sánchez desde 2014, y dijo que lo hace porque políticamente no pueden con él .

Al borde la noche, como si de una vigilia democrática se tratara, varios miles de personas se manifestaron en las inmediaciones del Congreso de los Diputados con el lema por amor a la democracia y como gesto de apoyo y aliento para el presidente Sánchez.