Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de abril de 2024, p. 35

Tijuana, BC., Las Camisetas Pendejas, como se llama la empresa que vende esas prendas, y sus frases como Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador , o la más reciente, Jesús is Here (Jesús está aquí), con imágenes de Jesús y el presiden-te Andrés Manuel López Obrador vestidos de manera similar, no tienen ninguna conexión con el culto a la Santa Muerte o las creencias religiosas.

Con cada tema de interés colectivo ellos hacen sus playeras, dice José Manuel Valenzuela, estudioso en el Colegio de la Frontera Norte (Colef) de fenómenos populares, no sólo musicales, sino religiosos, como el culto a la Santa Muerte. En la coyuntura, “aprovecha la oposición tratando de buscar asociaciones espurias entre un meme (que salió de la página Calacas Chidas) y una moral-religiosa y también lo aprovecha Morena porque en el preludio de un debate que debiera ser de fondo, le sirve de respiro”.

Un momento político

El tema empezó como un fenómeno de mercadotecnia en las redes sociales. La empresa hizo un diseño retomando la vieja práctica de lanzar una frase: Un verdadero hombre no habla mal de... . En los años 70, y sin redes sociales, se usó por ejemplo: Amor es... (y cada quien añadía el producto de su inspiración). En este momentopolítico a los de las camisetas se les ocurrió probar con el agregado López Obrador ; vino la discusión en redes y aumentaron las ventas.

Cuando funcionarios de la 4T y los dirigentes de Morena se la ponen –se suben al tren del meme, como dicen los internautas– lo volvieron un tema de discusión política, pero quienes se rasgan las vestiduras porque asocian a la también llamada niña blanca con una mala práctica religiosa, es porque no tienen idea del sincretismo de este país, apuntó.

La víspera del debate presidencial, donde el tema debería ser la continuidad de un proyecto de país o la definición de uno nuevo, un meme da elementos, a unos para la desa-creditación política, y se convierte en el eje del debate, se dramatiza y manipula un culto al asociarlo con lo satánico .

El autor del libro Todo lo santo es profano, José Manuel Valenzuela –en este texto es coautor con el también investigador Pável Valenzuela–, señala que si alguien cree que tendrá un efecto negativo en lo político desconoce la cultura popular y el sincretismo religioso.