A su vez, las hijas de Gutiérrez y González exigieron a las autoridades brindar protección a la familia, que les hagan justicia y la muerte de su padre no sea en vano, porque él no hizo nada malo, sólo fue más fácil mandarlo a callar de esa manera .

Luis Antonio no tenía enemigos, y su único error fue haber colaborado en el ayuntamiento de Tlalnepantla con Marco Antonio Rodríguez. Lo culpo a él de haber cometido este agravio hacia nosotros; solicito a la gobernadora Delfina Gómez y al fiscal del estado de México (José Luis Cervantes) que nos apoye, que nos ayude para que esto no quede impune , expuso.

Delfina Gómez afirma que su gobierno atiende el caso

A su vez, la mandataria mexiquense Delfina Gómez afirmó que su gobierno atiende el caso del homicidio de Gutiérrez, y envió su solidaridad y condolencias a familiares y amigos del ex funcionario. A su querida esposa, Érika, a sus hijas, decirles que estamos dando atención puntual a tan lamentable suceso , difundió en redes.

Mientras, en conferencia, Marco Rodríguez rechazó cualquier señalamiento en su contra. “Yo estoy aquí, a disposición de las autoridades para coadyuvar, colaborar, saben mi tiempo, mi horario, estoy en campaña, soy una persona pública (…) no tengo nada que ocultar, nada que me ocupe ni nada que me preocupe”, sostuvo. Además, pidió a los partidos políticos y a la sociedad no politizar algo tan doloroso y humano como es el homicidio de su ex colaborador.