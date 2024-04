Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 29 de abril de 2024, p. 8

El violinista, actor y modelo David Garrett desembarcará en México para presentar su Iconic Tour. En conferencia de prensa virtual desde su natal Alemania, afirmó que lo que hay que esperar de sus presentaciones serán clásicos, pero con el ánimo de un concierto pop contemporáneo, en especial por el repertorio que he elegido, o sea, temas de tres a cinco minutos, lo que permite interactuar con el público. Será un concierto de dos horas con piezas que muchos conocen .

Agregó: será un concierto muy accesible, que se sienta con el ánimo de un concierto de pop, que la gente se emocione, que se relaje, que disfrute y aplauda .

La primera parada del Iconic Tour en nuestro país será el 15 de mayo en Monterrey; seguirá los días 17 y 18 en Guadalajara, 20 y 21 en la Ciudad de México y el 23 en Puebla. Con estas presentaciones el violinista acumulará 103 conciertos en su gira mundial, 28 ciudades de cuatro continentes.

Destacó: “presentaré mi más reciente disco, Iconic; se lanzó en 2022, pero comencé a trabajarlo dos años antes, en la pandemia. Durante su elaboración decidí que el concepto del álbum fuera una reunión de dúo o trío, porque durante la gira quería tocarlo con guitarra y violín o piano y violín. Trabajé famosas piezas clásicas para que conectaran con la audiencia y sonaran tersas para todos. Así que por fin llego a México para presentarlo”.

Prosiguió: los conciertos que ofreceré serán en formato de trío; ya llevamos bastante tiempo de gira, he presentado por muchos países este disco, desde Australia hasta China y desde Europa hasta América. Por fortuna, ha sido muy exitoso, aunque a veces me abruma, pero cuando me siento así pienso en las cosas positivas, porque trabajar la fusión entre música clásica y rock no es bien vista ni recibida. He tenido mucha suerte con esta gira y estoy contento de comenzar las presentaciones en México y después seguir por otros países del continente .