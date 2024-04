Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 29 de abril de 2024, p. 7

Te recomendaría que lo escuches fuerte . Fue una de las primeras impresiones de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, sobre cómo oír correctamente Dark Matter, reciente disco de la banda que llegó a los anaqueles físicos y virtuales para deleite de su cosecha de seguidores, cultivada desde hace 33 años.

Pearl Jam, surgido de las cenizas del grupo Mother Love Bone y junto con Nirvana, emblemas del grunge –movimiento surgido en Seattle que se implantó como un subgénero nacido del hard rock– vuelve a la escena para entregar un paquete de 11 piezas de atemporalidad y búsqueda interna, incluso en la oscuridad de la materia o en lo lúgubre de una sociedad.

Dark Matter presenta historias profundas, resultado de una madurez creativa contextualizadas por ese sonido característico de guitarras afiladas y ásperas que ahora son lienzo para letras como las de Scared of Fear, himno al desamor; o el cántico a la esperanzada de Something Special, escrita sobre los hijos de Vedder.

Pearl Jam (el vocalista Eddie Vedder, el baterista Matt Cameron, el bajista Jeff Ament, el guitarrista principal Mike McCready y el guitarrista rítmico Stone Gossard) viajan por una variedad de ritmos sin dejar su esencia desenfadada. Es decir, sus camisas a cuadros amarradas a la cintura y sus gorros de pescador de aguas frías, que bien llevan puestas a su edad, pero de modo intangible.

Desde la cinética apertura Scared of Fear hasta la exhalación optimista del cierre del álbum Setting Sun, los tracks son una oleada de energía, ritmos atronadores y solos de guitarra rascacielos .

También está la dedicatoria que hace al ex presidente estadunidense Donald Trump con Wreckage (que en español es algo así como los restos de un siniestro). “Hay un tipo en Estados Unidos que todavía dice que no perdió una elección, y la gente está reverberando y amplificando ese mensaje como si fuera cierto. Trump está desesperado. No creo que haya habido nunca un candidato más desesperado por ganar, sólo por mantenerse fuera de prisión y evitar la bancarrota.