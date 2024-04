A “mi’ja la traje para cotorrear, no para que me haga estos pinches desmadres. Entonces a mover el esqueleto y a pasear el callo por la pista. Ahora que hay chance, porque no le voy a durar toda la vida y mañana Dios dirá”. Los Ángeles son escenario de desencuentros/rencuentros de parejas de amantes, enamorados y flirteos, con el ambiente de los movimientos acompasados entre pies, manos, el montón de músculos, ojos, olfato, por supuesto chorros de endorfinas, lascivia, cuncupiscencia.

Puntuales los asiduos, desde la hora pactada hacían fila para ingresar al simbólico Salón Los Ángeles, porque, como ya se sabe, el que no conoce Los Ángeles no conoce México . En parejas, en nutridos grupos de amigos, tres generaciones de familias mínimo, jóvenes estudiantes de danzón, incógnitos y algunos Coyoacán way of life le cayeron para comprobar si el mambo era rico, y se fueron cantando ¡¡¡qué rico es, es, es!!!

Como la grácil señora Clara, con 102 años de edad y muchos, pero muchos bailes en su haber, que por cierto asistió a la inauguración del Salón Los Ángeles y vendré a su aniversario 87 años en junio , cuenta: era una chamaca la primera vez que vine y a pesar de que tuve mi primer hijo a los 16 años nunca dejé de visitarlos para bailar, porque bailar no me gusta: me en-can-ta, ha sido mi vida .

Así como Luis Alcaraz cantara “muñequita de squire te encontré en un magazine”, queremos velas no veladoras y ya sábanas paquetes de hilo , nadie de ellas se quedaron sentadotas, pues sino hay pachuco a su medida que las invite a ultrajar la pista, ellas solas navegaron sus propias pistas al lado de su mesa, junto a la barra o en cualquier lugar es bueno para gastar las zapatillas sin horario de caducidad como las de Cenicienta, aquí el gozo del baile se prolonga hasta que la música lance sus últimos alientos.

El señor Antonio, con 78 años a cuestas, viste conjunto de largo saco blanco con discretas rayas negras y holgado pantalón de las mismas características. Antes, toda la palomilla me decía Toño pero recientemente me dicen Toni. Me tocó lo último de los pachucos; yo era un chavo que los veía y como se paseaban con sus trajes y como que eso molestaba a la gente, pero a mi me fascinaba. Vengo a bailar cada que tengo oportunidad. Tengo varios trajes, pero éste es mi favorito, porque fue el primero que tuve y era el que más le gustaba a mi esposa; me decía que me veía muy guapo .