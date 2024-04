▲ Para el especialista, no es que las votaciones de AL dejen de importar, pero el mayor impacto vendrá de Estados Unidos. Foto Roberto García Ortiz

“La incertidumbre que va a causar mayor volatilidad es que Trump quiera incentivar la relocalización de cadenas de valor hacia Estados Unidos y eso podría disminuir el potencial benéfico de México en los temas de nearshoring; quizás Trump quiera enfocarse en migración y comercio de drogas, particularmente de fentanilo, contra México, probablemente utilizando la revisión del T-MEC de 2020 como un instrumento de negociación, y justamente son todas esas incógnitas las que hacen que la elección de Estados Unidos sea de muchas consecuencias, no solamente para México, sino para la economía global”, destacó Revilla.

Revilla precisó que en general hay incógnitas sobre cómo se va a manejar la economía de Estados Unidos ante uno u otro candidato. Los papeles han cambiado, mientras las elecciones en América Latina hoy no preocupan a los mercados, a diferencia del pasado.

El escenario en México

Aunque todavía se ven lejanos los comicios estadunidenses y de que en el país vecino existe un sistema de colegio electoral, donde importan mucho ciertos estados para la votación, parece un volado que gane Trump o Biden, pero esto se irá resolviendo en el verano, comentó el economista de Citigroup.

A diferencia de hace seis años (junio de 2018), cuando el escenario central de Citigroup era que Andrés Manuel López Obrador ganaría las elecciones, el economista en jefe para América Latina de la firma financiera sostuvo que en esta ocasión no tienen un escenario base.

Si bien nosotros en esta ocasión no tenemos un pronóstico en particular sobre estas elecciones, sí me parece a mí que lo que está descontado en el mercado es una potencial victoria de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, simplemente por ver las encuestas en el nivel en el que se encuentran y la trayectoria que han tenido. Aunque, por supuesto, seguimos en campaña, seguimos viendo con cuidado la evolución de las encuestas, aunque cada vez falta menos tiempo y creemos que es difícil cambiar la trayectoria que se visualiza en este momento .

Aclaró que no es que no le importe a los mercados las elecciones mexicanas, sino que en general consideran altamente probable que si Sheinbaum gana se mantendrá la continuidad económica actual.