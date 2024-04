Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 29 de abril de 2024, p. 4

El reconocido escritor y compositor argentino Luis Pescetti demostró una vez más su atemporalidad en el escenario al ofrecer ayer un emotivo concierto en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) para celebrar el Día del Niño.

Aunque la actividad estaba dedicada a los más pequeños, los adultos también disfrutaron de la presentación, que, además de música, tuvo humor, emoción y nostalgia.

Temas como Los changos, Sos mi sol flaquito y Cuando Santi era pequeño fueron coreados, bailados y aplaudidos por miles de asistentes de diferentes generaciones, que abarrotaron las áreas verdes del Cenart, y participaron en cada dinámica y juego propuestos por el también autor de más de 30 de libros.

Reconocido como uno de los artistas más influyentes en el ámbito de la cultura infantil de América Latina, además de ganador de un Grammy, Pescetti logró evocar una atmósfera mágica que se inició poco después de las 13 horas y se mantuvo así durante todo el espectáculo, adscrito al festival ReVuelo Revoltoso, organizado por el programa Alas y Raíces, de la Secretaría de Cultura federal.

Ha sabido transmitir la creatividad y la imaginación a lo largo de su carrera , expresó uno de los asistentes tras haber presenciado lo que calificó de experiencia inolvidable y, sobre todo, gratuita .