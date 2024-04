En los bailables folclóricos de México también hay pasos que llevan nombres numéricos, como ocho vicios, siete pecados, danza de los tres poderes, danza de los arcos, danza de los seis puntos.

Una de las partes del baile que más se relacionan con las matemáticas es la geometría, ya que en los bailes de salón estándar las parejas se desplazan en forma circular por la pista. Mientras, en los ritmos latinos, como la salsa y el merengue, no se desplazan a lo largo de la sala, sino que se mantienen en una zona, donde forman una nube de puntos. También mencionó el caso de la rueda de casino y la square dance, en esta última cuatro parejas se acomodan en forma de cuadrado.

Las danzas folclóricas también destacan por reproducir figuras geométricas en el desplazamiento de sus bailarines, como la de los concheros, que se ejecuta de forma circular. Otro ejemplo es la Danza de los arcos, en el País Vasco, en la que las bailarinas se forman en líneas paralelas, formando un rectángulo.

Respecto de la relación de los bailes con la geometría, otros elementos son las simetrías e isometrías. En el ballet se observa la simetría cuando hay tres bailarinas de un lado, y otras tres del otro lado, en posición de espejo, o cuando una pareja de ejecutantes hace los mismos pasos.

Rivas Ulloa sostuvo que cuando los coreógrafos diseñan un baile tienen muy presentes las simetrías. Destacó el caso del francés Sadeck, que tiene el baile 2 por 2 Mirror danza, en el cual la bailarina Marie Poppins y el coreógrafo colaboran en un performance, con ayuda de un espejo, para crear un sinfín de formas asimétricas, en las que los ángulos y las líneas cobran vida. También creó el Geometrie variable, que consiste en que varios bailarines creen sobre el escenario secuencias de figuras geométricas.

Destacó a Rudolf Laban, coreógrafo húngaro muy interesado en el estudio del movimiento: cuerpo, esfuerzo, forma, espacio, que desarrolló un sistema de notación para la danza, el cual se conoce hoy como labanotación, basado en figuras geométricas.

Otro caso es el de Merce Cunningham, de origen estadunidense, quien es pionero en el uso de nuevas tecnologías en el arte. Él utilizó el programa DanceForms, para crear coreografías por computadora .

Del trabajo de Cunningham destacó 16 Dances for soloist and Company of Three, en la que utilizó la coreografía del azar , que consistía en lanzar una moneda o dado al aire, y según el resultado decidía cuál era el siguiente paso.

En la actualidad, puntualizó Judith Rivas, sobresalen los coreógrafos digitales, como el Web3D Dance, un programa informático que crea coreografías de danza clásica; el Chaographer, que a partir de una obra utiliza las matemáticas del caos para crear variaciones de ella.