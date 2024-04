E

n la defensa de las ideas, propias o no, la tendencia de los gobiernos capitalistas es recurrir al tremendismo, sin miramientos y sin importarles las secuelas que este tipo de corrientes causen entre la población.

Durante el neoliberalismo ha sido siempre un algoritmo: recurrir a todo tipo de mentiras y extorsiones.

El diversionismo ideológico se ha considerado –o se consideró– como una tendencia a distorsionar la ideología. Distraer, mutilar, tergiversar, todo eso junto. El asunto fue confundir con mentiras muy bien estructuradas pretendiendo hablar con la verdad.

No sólo desde el diversionismo, ya desde muchos años, antes de cualquier revolución del siglo XX, las intenciones de ocultar la realidad han sido un estilo de seudopolítica reaccionaria impuesta por las oligarquías.

Actualmente, las verdades sospechosas han tomado un lugar relevante en la actual política. Cada quien, en este mundo manipulado, ha expresado tener la razón y decir, hasta el cansancio, que el que miente es el de enfrente.

Así, tal como lo hace la señora que no puede hablar bien porque tiene un frenillo sublingual, el cual no se ha retirado por falta de atención a su salud. Bueno, era preciso decirlo porque esa es otra verdad. Ser diferente para llamar la atención. Aunque no somos sicólogos, pero llama la atención la cantidad de mentiras o tergiversaciones que puede decir en un promocional de siete segundos. Nos referimos a la candidata del grupo de tergiversadores de la realidad: PRI-PAN-PRD y aliados.

Así que se ha vuelto una tarea escalofriante y agotadora estar aclarando las imprecisiones sobre lo que ha estado pasando en la Cuarta Transformación. En este gobierno que fue electo por millones de personas que querían y quieren vivir en la verdad. O, por lo menos, en un sistema en el que no sea necesario mentir para congraciarse con la población.

Sí, durante todos estos años y a través de más de mil 300 artículos escritos en este espacio de opinión de La Jornada, hemos intentado hablar con la verdad, siempre. Al menos de expresarnos con menos imprecisiones o modificaciones al sentido de lo que estamos opinando. No ha sido nada fácil. Por ello, hemos recibido felicitaciones, pero también críticas infundadas y hasta amenazas.