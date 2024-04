Finalmente, dice, la empresa se quedó sin dinero: A mi me dijeron que ellos invertían en terrenos en Colorado, pero es evidente que no tuvieron éxito en sus operaciones y obvio que su negligencia y los delitos que cometían los llevaron a la quiebra , señaló el experto.

Hablé con ellos para sacarles toda la información de cómo operaban. Les saqué toda la sopa, y todo lo que estaban haciendo mal me lo dijeron. Y ahí me dí cuenta que era un Esquema Ponzi (un fraude donde los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.

Comenta que como el Grupo Peack como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI) no deben solicitar fondeo ni captar recursos del público en general: “Lamentablemente no están auditados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

▲ Los jóvenes de 29 años engañaron a cientos de personas de México y de otros países. Foto La Jornada

Explica que ambos jóvenes hacían cláusulas muy abusivas en los contratos, por ejemplo, a los inversionistas los ponían como socios del negocio, con lo cual será difícil reclamar judicialmente porque se supone que son parte de las operaciones que estuvieron haciendo.

“Estos jóvenes dueños de la empresa se compraban Porsches y andaban en Palacio de Hierro gastándose el dinero. La presentación del supuesto fondo de inversiones era al estilo de la película de El Lobo de Wall Street y se ve en el video cómo lanzaban el reloj Rolex. Engañaron a cientos de personas no sólo de México, sino de otros países.”

Lagunas en la ley

Las estafas de este tipo se multiplican en México. En enero pasado, inversionistas denunciaron el fraude cometido por Yox Holding con un esquema llamado trading deportivo de apuestas y más de 40 mil víctimas. También se registró una estafa en Guadalajara con la empresa Wolf Bet o Wolf Sports con 300 personas afectadas con pérdidas de 70 millones de pesos o en Sonora con la firma Esi Finanzas o Inversiones y Negocios, registrada en Cancún, Quintana Roo.

–¿Qué pasa en México para que repitan este esquema de estafas financieras?, se le pregunta a Érick Garza.

–Hay muchísima desinformación, la gente no sabe que es un delito que alguien te ofrezca altos rendimientos con inversión si no están regulados. Hay un abuso de poder. Ellos saben que están operando mal y aprovechan las lagunas que existen en la ley. Todas las actividades que hacen son ilícitas y nadie los detiene. La autoridad no actúa, no clausura, no demanda.

–¿A quién le competería investigar, perseguir y sancionar?

–Principalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que regula bancos, Sofipos, Sofomes y las uniones de crédito. Ellos son quienes auditan los casos ilícitos de captación del público, los que regulan el mercado financiero, los fondos de inversión y todo el sistema financiero. La máxima autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre los ilícitos, además de la estafa, están lavado de dinero o evasión de impuestos: Principalmente el delito de captación de recursos del público en general, actos de mala fe como el fraude, abuso de confianza, robo directamente y otros .

La indefensión

César, uno de los estafados, comenta que las víctimas del Grupo Peak intentan unirse para presentar denuncias colectivas: Algunos siguen creyendo que si los denunciamos no nos van a regresar nuestro dinero, cuando en realidad de todos modos muy probablemente ya no veamos un centavo de lo invertido .

Advierte que va a pelear judicialmente hasta las últimas instancias y acudirá a poner la denuncia a Condusef: Fui a Monterrey, pagué un vuelo y hospedaje para ir a firmar. Vi a Arturo González Cantú en su oficina y lo saludé de lejos, me atendió Érick, ni siquiera tengo el apellido. Me prometieron 20 por ciento neto en un año. Nunca vi un centavo de estos estafadores .

Y concluye que antes tenía su dinero en Cetes obteniendo 11.25 de rendimiento y me prometieron 20.5 por ciento si metía más dinero, aunque no lo concretaron:

“Les hice varias transferencias bancarias con 4 millones y medio de pesos. Al final me hizo una videollamada para decirme: ‘te necesito tranquilo, tengo que informarte que la empresa ya entró a concurso mercantil. No te preocupes, voy a devolverte hasta el último centavo’. Obvio fue una mentira para hacer tiempo. Luego ya no se reportó. Y le marqué de otro teléfono y al final el muy infeliz reconoció que era imposible que recuperara mi dinero”.