César Arellano García

Periódico La Jornada

Domingo 28 de abril de 2024, p. 7

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia que ordena a los juzgadores abstenerse de utilizar en sus resoluciones cualquier frase o expresión fundada en algún estereotipo o prejuicio de género, ya que este proceder tiene puede menoscabar el derecho de acceso a la justicia.

La jurisprudencia surgió a raíz de la resolución de un amparo en la primera sala del máximo tribunal, por el cual el padre de una menor solicitó la pérdida de la patria potestad de la madre porque ésta incumplió reiteradamente el régimen de convivencias que mantenía con su descendiente.

Al dar contestación a la demanda, la mujer expresó que se abstuvo de visitarla porque tenía que interactuar con el padre de la niña, quien ejercía violencia familiar en su contra.

El juez familiar concluyó que la madre no podía alegar este tipo de violencia porque nunca estuvo casada ni fue concubina del progenitor de la menor, de modo que no encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 323 quáter del Código Civil de la Ciudad de México. Por lo anterior, al no haber demostrado una causa justificada para no cumplir con el régimen de convivencias, declaró la pérdida de la patria potestad.