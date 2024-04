Ayer se cumplieron seis años de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 27 de abril de 2018, al salir de clases, entre el plantel y el trayecto a su domicilio, en la alcaldía Iztapalapa, no se supo más de ella , relató su hermana Gabriela, quien la ha buscado todo ese tiempo, con la esperanza de que vuelva a casa .

Este es un homenaje a ella y a todos los desaparecidos , dijeron Cristina Torres y Aarón André. Así como están las calles, repletas de propaganda electoral, con fotos de políticos, así deberían estar con los rostros de los que nos faltan, de nuestros desaparecidos .

La hermana de Mariela Vanessa recordó: Dijeron que tenían que pasar 72 horas y tuvimos que esperar el fin de semana para presentar la denuncia por desaparición. También acudimos a la Rectoría, al principio tampoco nos atendieron. Más que nada, a base de exigencias y movilizaciones, la FFL nos apoyó. Hace un año, la Rectoría ofreció una disculpa pública por no haber puesto atención al caso , refirió.