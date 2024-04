Minutos después llegó Gálvez; entró al set un rato y salió a dar declaraciones: “hoy gana el Cruz Azul. Ay no, va contra el Toluca mañana. ¿Hoy? ¿A qué hora? La verdad el set está mucho mejor en todos los sentidos… Ahorita sigue habiendo un poquito de problema con las alturas (del atril). Sí hay que tener cuidado de no darse un trancazo”.

Luego llegaron por separado ambos aspirantes, cada uno sin despegarse de su estilo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien?, chido , saludó a los reporteros el abanderado de MC, relajado, con jeans, playera y tenis fosfo. Se mostró confiado de lo que resulte hoy, no sólo ganar puntos en la intención del voto –principalmente entre los jóvenes e indecisos–, sino hasta rebasar a la panista.

Los organizadores, consejeros del INE, dieron luz verde al evento y confiaron en que no falle nada, ni el cronómetro, como ocurrió en el primero, el pasado día 7.

Ya en materia, usó el micrófono para volver a decir que está siendo espiada por órganos del gobierno.

Es un hecho que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) me está espiando , comentó acerca del episodio ocurrido esta semana, cuando frente a su casa de campaña automóviles que supuestamente la vigilan fueron inmovilizados por administradores de los parquímetros.

Según la hidalguense, estos vehículos son arrendados por la misma empresa que le da servicio al CNI y, por tanto, deduce no sólo que son agentes de inteligencia, sino enviados del jefe del Ejecutivo: señor Presidente, es usted un autoritario, no es demócrata, no sabe perder a la buena, va a perder por su mal gobierno. Él se quejaba de que lo espiaban, lo perseguían, pero está haciendo exactamente lo mismo , soltó.

De igual forma, hiló críticas a Sheinbaum y hasta la responsabilizó por no haber dado con el feminicida de Iztacalco, en hechos ocurridos en 2012 (seis años antes del inicio de la morenista como jefa de Gobierno capitalino).