Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de abril de 2024, p. 23

Buenos Aires., El experimento anarcocapitalista del actual gobierno del ultraderechista Javier Milei y el inútil sacrificio al que está siendo sometido el pueblo, mientras se festeja el déficit fiscal cero, y no existe un plan de estabilización, sino sólo de ajuste , fueron parte del discurso de las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en su reaparición pública desde que asumió la nueva administración, en diciembre de 2023.

En un escenario extremadamente complejo, su presencia en un acto público provocó una enorme expectativa y esperanza, considerando que es la más importante dirigente política de Argentina, que superó durante sus gobiernos todos los planes para desestabilizar su gestión, así como acciones diversas que buscaron denigrar su imagen o la de-sacreditación de su acción oficial, además de la persecución política y judicial, incluyendo el armado de causas falsas, y hasta un intento de magnicidio, en septiembre de 2022, atentado fallido porque se trabó el gatillo de la pistola con la que un hombre apuntó a sólo 10 centímetros de su cabeza.

En su alocución, la ex mandataria dejó sentado que la reflexión que hagamos hoy no es ni del dogmatismo ni de la ideología , lamentando el abandono y paralización de 2 mil 308 obras públicas y más de 100 en las estructuras universitarias.

Al referirse al empeño del gobierno del Milei en mantener un modelo extractivista, sin la industria, la dirigente peronista consideró que, más que un anarcocapitalismo , lo que está sucediendo parece un anarco-colonialismo , y sostuvo que el presidente cree que la recuperación y el crecimiento vendrán de cuatro sectores: petróleo, gas, minería y el campo .

Criticó a fondo las políticas de ajustes de Milei y sostuvo que creer que el problema es el déficit fiscal es no entender a Argentina ni la economía ni el mundo expresó, añadiendo que de todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos, claro tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaviones, así te podés dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo .

Comentó que escuchó al jefe del Ejecutivo argentino congratularse por el superávit fiscal. Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas (..) ¿Superávit de dónde? No tienen superávit. Es un superávit que no tiene sustento . Recordó que en los seis años que hubo superávit fiscal gobernó Néstor Kirchner y quien les habla .