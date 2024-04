En este contexto, el ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, anunció un nuevo paquete de ayuda por valor de 100 millones de dólares para apoyo la ex república soviética. Ucrania y su pueblo han soportado más de dos años de invasión a gran escala de Rusia, pero su moral se mantiene alta , destacó Marles, en el reporte noticioso de la cadena pública australiana ABC.

No hemos podido evitar las consecuencias. Las instalaciones energéticas de las regiones de Dnipró y Krivói Rog sufrieron daños y se declararon incendios , detalló el gobernador Serhiy Lysak.

En tanto, el gobierno ruso avisó sobre una respuesta asimétrica pero dolorosa si Estados Unidos decide incautar sus bienes congelados, aseguró Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional y ex presidente de Rusia. La razón es clara: no tenemos una cantidad significativa de bienes de propiedad estatal estadunidense, incluyendo dinero, derechos y otros activos. Por lo tanto, la respuesta sólo puede ser asimétrica. No es un hecho que vaya a ser menos dolorosa , escribió Medvédev en Telegram.