Desde Galicia hasta Andalucía y desde Valencia hasta Extremadura los militantes y simpatizantes portaban leyendas claras: Pedro, estamos contigo , Pedro, no te vayas , Pedro, no estás solo , que se fundieron con los gritos más recurrentes durante las casi dos horas de concentración: El pueblo unido jamás será vencido y también algunos mensajes como ¡Vosotros fascistas, sois los terroristas!

Carmen, de 71 años, una militante socialista de Valladolid, se levantó de madrugada para emprender el viaje a la capital para defender nuestra democracia, que tanto nos ha costado .

Cipriano López es un valenciano de 57 años, que abordó el autobús a Madrid porque: mi deber como socialista es estar aquí y hacer frente a esta derecha cavernícola y siniestra. No daremos ni un paso atrás .

En la sede del PSOE, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, advirtió: hoy España avanza con un presidente socialista. No vamos a consentir que España retroceda. Las democracias retroceden cuando se deslegitima el resultado de las urnas. Quiero lanzar una reflexión y un mensaje rotundo que recoge el sentir de millones de progresistas en este país: ¡Pedro, quédate!

El candidato socialista en las elecciones autonómicas catalanas y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió que la ofensiva de la derecha busca la conquista del poder al precio que sea y llevándose por delante lo que sea .

El ministro de Transporte, Óscar Puente, advirtió a la derecha que “España no es una finca y no es suya. Ya no es la que describe Miguel Delibes en su libro Los santos inocentes, y los socialistas tenemos derecho a gobernar. Pedro Sánchez no es un usurpador ni un okupa, porque el poder es del pueblo”.

Mientras, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, añadió que venía a hablar de Europa, pero hoy toca hablar de otra cosa. La fuerza de nuestros valores, con los que queremos construir una Europa mejor. Bueno: se construye sentando las bases de la convivencia. Es un momento para defender a Pedro Sánchez. No nos vamos a doblegar , remató.

Al final de la concentración, un grupo de dirigentes socialistas se unió con los simpatizantes para cantar con el puño en alto el himno de su seña de identidad, La Internacional. Para advertir de nuevo a la derecha: ¡No pasarán!