Javier Santos y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 28 de abril de 2024, p. 25

Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia de Puerto Vallarta, Jalisco, y candidato a síndico municipal en la planilla del PVEM, fue hallado sin vida ayer, adentro de su automóvil, en la carretera que conduce al municipio de Mascota.

Sánchez Gaeta, de 38 años y médico de profesión, era coordinador de la campaña del candidato al ayuntamiento de Puerto Vallarta, Luis Munguía. La víctima tenía impactos de arma de fuego y su automóvil se encontraba a un costado de la carretera 544 que comunica a Vallarta con Mascota y el municipio de Talpa de Allende.

El equipo de Munguía confirmó el hecho, y señaló que desde el viernes su correligionario se encontraba desaparecido. Sánchez Gaeta era uno de los hombres de confianza de Munguía; su última aparición fue el jueves en un mitin político en la plaza principal de El Pitilla, con el senador y ex candidato presidencial Manuel Velasco.

Munguía compartió en redes sociales su indignación y exigió justicia por el crimen: “con profunda tristeza, rabia e indignación me sumo a la pena que embarga a la familia de mi querido amigo el doctor Paco Sánchez por tan lamentable pérdida. No hay palabras que describan el sentir en estos momentos, ni mucho menos que den consuelo a su tan apreciable familia. Su gran trayectoria, su calidad humana y su amor por Vallarta no debían terminar así. Exijo a las autoridades correspondientes dar con los homicidas.