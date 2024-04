Expulsado de su banda No vacancy, el guitarrista Dewey Finn, con severos problemas financieros, se apropia de una vacante de maestro sustituto de una prestigiada escuela, cuyo puesto era originalmente destinado a su amigo Ned Schneebly.

Sobre el apasionado roquero Dewey Finn, Diego de Erice dijo: “Mi personaje es un músico frustrado, con síndrome de Peter Pan, que no quiere entrar a la vida adulta, ni tener responsabilidades; pero engaña y reta a la autoridad al hacerse pasar por maestro y en la escuela –sin saberlo– conoce a quienes formarán su próxima banda de rock”.

Finn, subrayó, es un personaje irreverente, completamente desfachatado, libre y estas cualidades que tiene, aunque las lleva al extremo, es algo que no deberíamos olvidar para mantenernos a la expectativa de la vida; es decir, qué queremos hacer, qué buscamos conseguir y cómo lograrlo. El músico es divertido, hilarante y se compenetra bien con el elenco juvenil .

Escuela del rock, que cuenta con una banda en vivo, será un nuevo reto a abordar, porque el musical es género muy exigente y demandante; todos los involucrados en el proyecto lo estamos corroborando, además soy perfeccionista y este formato me gusta porque me permite explorar todos los lugarcitos y no descuidar nada .

En la trama a pesar de que Dewey Finn no tiene experiencia como maestro, logra inspirar y motivar a sus alumnos a través de la música. Sin embargo, su engaño es descubierto y debe enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Escuela del rock tendrá dos funciones cada sábado hasta el 18 de mayo, a las 17 y 20 horas en el Teatro San Jerónimo, en Periférico Sur 3400, Unidad Independencia, colonia San Jerónimo Lídice.