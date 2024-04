Según su portavoz, Bragg reiteró: nos mantendremos firmes en nuestro compromiso con los sobrevivientes de agresión sexual .

En una charla con Deadline añadió: En la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, nuestra división de víctimas especiales lucha todos los días para centrar a los sobrevivientes, elevar sus voces y buscar justicia por estos horribles crímenes. Nuestra misión es centrar las experiencias y el bienestar de los sobrevivientes en cada decisión que tomamos, lo que haremos a medida que nos acerquemos a los próximos pasos en este caso .

La audiencia de la próxima semana será el primer paso en el proceso para potencialmente volver a juzgarlo. Los fiscales trabajarán con la misma acusación, aunque excluyendo los cargos de los que fue absuelto hace cuatro años.

Mimi Haley declaró que estaba enferma del estómago cuando se enteró de que la condena había sido anulada. Violada por Weinstein en su apartamento de SoHo en 2006, fue una de las principales testigos en el juicio de 2020, una experiencia que se resiste a repetir.

Definitivamente no quiero volver a pasar por eso , recalcó Haley. Pero en aras de seguir adelante y hacer lo correcto, porque es lo que sucedió, lo consideraría , agregó en un tono similar al enojo expresado por muchos sobrevivientes desde que se hizo público el fallo de la Corte de Apelaciones ayer.

El fiscal de distrito podría estar esperando que Haley esté más que considerando testificar en un nuevo juicio. El hecho es que sin la participación de ella, sería muy difícil para la oficina de Bragg presentar un nuevo caso.

En 2017 el diario The New York Times publicó una investigación que detalló varias acusaciones de acoso sexual y agresión contra Weinstein a lo largo de tres décadas. Las actrices Ashley Judd y Rose McGowan son las acusadoras más conocidas. El directorio de la productora de cine Weinstein Company, que el magnate controla con su hermano Bob, lo despidió unos días después. Pero la actriz y directora de cine italiana, Asia Argento, contó unos días después a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en 1997. Otras dos mujeres también lo acusaron de agresión sexual. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rosanna Arquette se unieron a la lista de quienes denunciaron a Weinstein por acoso.

Miembros de la academia que otorga los premios Óscar votaron para expulsar a Weinstein, cuyos filmes ganaron más de 80 estatuillas. Y a medida que pasaron las semanas, más y más mujeres se animaron a contar en público que fueron abusadas por éste, tanto en las redes sociales como ante las cámaras de televisión.