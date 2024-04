En el mercado al cual busca entrar, el de las remesas, Revolut prácticamente no cuenta con competidores. El servicio más parecido es la opción de Nu para enviar y recibir remesas, o el de PagaPhone, una fintech que ofrece el envío y la recepción, pero que no está autorizada como banco por las autoridades locales.

Reconoció que, en buena medida, las personas de menores ingresos o los jóvenes son quienes optan por utilizar este tipo de servicios financieros, pero conforme se les otorgan beneficios y productos a la medida no tienen problemas de caer en problemas de impago y en caso de hacerlo, buscarlos y ofrecerles soluciones es la mejor opción.

“El cliente aprende haciendo, y, por ejemplo, si les gusta su producto les cuenta a sus amigos, les enseñan como usarlo y se hace un círculo virtuoso, aprenden de forma positiva como usar un producto financiero… El sector fintech está consolidado, hay actores muy grandes como Nu y otros –MercadoPago y Stori– que ayudan al sistema, como gremio, hacemos las cosas bien y al mercado más dinámico.”

Banqueros, al pie del cañón

Para no perder la oportunidad y tampoco no quedarse atrás, hay bancos como Santander, Banorte, Afirme o Invex que lanzaron su institución digital.

“Hay un segmento del mercado que prefiere una opción 100 por ciento digital. No quieren poner un pie en la sucursal, no quieren hablar a un contact center, ellos lo que quieren es poder hacer todo mediante el celular. Hay otra parte amplia de la población que en realidad no necesita más que una tarjeta de ahorro, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito”, dijo Felipe García, director general de Santander en entrevista, al explicar el motivo por el cual está por lanzar Openbank.

No todo el mundo va por autos, no todo el mundo va por hipotecas, no todo el mundo va por un crédito pyme o demás. Entonces, si haces una oferta 100 por ciento digital enfocada en un grupo de productos mucho más chica, pues es mucho más eficiente la atención a los clientes , expresó.

En reiteradas ocasiones, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y otro grupo de banqueros, como Daniel Becker, presidente de Banca Mifel han dicho que no están en contra de estas instituciones, pero lo que piden es que haya reglas parejas , pues si operas como banco, busca ser un banco .

Dar intereses altos en modelos que no son rentables, porque no lo son, por empresas que están utilizando capital para financiarse y que no tienen utilidades o un modelo de negocio que demuestre que tendrán utilidades a mediano plazo, es donde hay que tener cuidado , dijo en entrevista Jean Marc Mercier, director general de Invex.

La opinión de los usuarios

Usaba un banco tradicional y luego pedí una tarjeta de Nu, hoy pienso que estas instituciones son mejores, después de usarlas, claro. Los trámites son más fáciles: solicitar una tarjeta o un préstamo, la comunicación es igual de ágil respecto a un banco y hay una facilidad, no tener que ir a las sucursales , dice Alejandro Hererra, de 32 años, quien también es usuario de Stori.

Tengo cuenta en Santander y también en Nu y MercadoPago. La aplicación del banco tradicional es buena, de hecho comenzaron a dar créditos después de la pandemia, pero en los digitales tengo opciones de mandar a meses o me dan constantes incrementos en mi línea de crédito, y hacer transferencias es rápido , menciona Carlos Hernández, de 40 años.

En mi negocio, que es arreglar carros, jamás había usado una terminal, pero luego bajé MercadoPago y ahí puedo hacer transferencias, no me cobra comisión, y luego me dieron la tarjeta y en MercadoLibre puedo comprar piezas, eso no me lo da un banco , explica José Alcantara, de 39 años.

Me gusta más usar un banco tradicional, porque me da la tranquilidad de qué el dinero está seguro, y sobre todo que son instituciones que ya tienen experiencia en el mercado. Tengo Hey Banco y Spin, pero sólo para abrir una cuenta y hacer un pago. Desde entonces, no las uso , explica Ángel Velázquez de 25 años.

“La diferencia entre un banco digital y uno tradicional creo que es la inmediatez, y que muchos trámites ya pueden ser realizados desde el celular. Aunque los bancos han tratado de migrar a este ecosistema, aún tienen un largo camino por recorrer, porque suelen ser más exigentes en sus procesos, pero también tienen una mayor infraestructura, por ejemplo, tienen personal de servicio al cliente que te puede resolver una duda, en cualquier instante, contrario a la fintech, que suelen tardar más de una hora en contactarte o darte asistencia telefónica si se presenta el caso”, agregó Velázquez.