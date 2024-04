De La Redacción

Carlos Sansores, triple medallista mundial y ganador del Premio Nacional de Deportes, mantiene paso ascendente rumbo a su segunda participación olímpica, al cosechar oro en la Copa Presidente en Estonia.

A tres meses de su debut en París 2024, el atleta oriundo de Quintana Roo dominó la división de más de 87 kilogramos tras vencer por default al croata Pasko Bozik.

Sansores, uno de los dos taekwondoines que representará a nuestro país en la justa veraniega, se impuso en el camino a Kevin Brink (Suecia) y al esloveno Iván Trajkovic.

Garantizó su clasificación a París por la vía del ranking en diciembre del año pasado, por lo que se ha dedicado a pulir su técnica y a corregir errores que puedan alejarlo del podio en la capital gala.

Quizás haya un campamento de adaptación en Inglaterra o Europa; todavía está por definirse. De ahí partiremos a los olímpicos, entre el 2 y 3 de agosto, con miras a lograr la aclimatación necesaria para llegar bien a los combates , comentó a la Conade su entrenador Alfonso Victoria.