▲ El jefe del Ejecutivo dijo que el gobierno estadunidense no le ha entregado ni un dólar durante su administración. Foto Presidencia

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 12

A diferencia de Estados Unidos, México no condiciona los apoyos que brinda a las naciones de América Latina y el Caribe. El presidente Andrés Manuel López Obrador ejemplificó que para atender el fenómeno migratorio en la región, su gobierno ha destinado entre 2 mil y 3 mil millones de dólares al año, “y no les estamos ahí haciendo las cuentas o diciéndoles: ‘te portas bien ¡eh!, nada de meter a la policía a las universidades, nada de que vas a estar financiando guerras, violando derechos humanos’”.

Al referirse una vez más al informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadunidense, el mandatario dijo que se argumenta que el reporte se elabora para que el Senado de ese país valore a quién brindar apoyos, pero hablando en plata desde hace décadas Washington no ha ayudado a ningún país latinoamericano.

A nosotros, desde que estoy en el gobierno, y no les hemos pedido ¡eh!, y estamos ayudando, cooperando, no nos han entregado ni un dólar. ¡Ni un dólar! Entonces, no es cierto que ese informe tenga el propósito de ver a quién ayudan, sencillamente a nadie, hablando en plata .

Señaló que la Casa Blanca no ha apoyado a nadie en la región desde hace más de cinco décadas, cuando el presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Todo lo que han hecho es ayuda militar: el Plan Colombia, el Plan Mérida .

Como lo hizo toda la semana, reiteró que la nación vecina no tiene por qué intervenir en la vida interna del resto de las naciones.