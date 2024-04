Si bien le quedan cinco meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que continúan las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, y enfatizó que no se cerrará el expediente ni habrá carpetazo. En víspera de la movilización vespertina por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, en su conferencia matutina subrayó que, de cualquier manera, estos delitos no prescriben .

Hay quienes quisieran que haya escándalos, y más en este tiempo. Como estamos a cinco, seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el palacio, prevenir. Pero ellos son libres y, por lo mismo, estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos .

Me quedaré como ciudadano

Al ratificar su compromiso por esclarecer el caso Ayotzinapa, señaló que hay quienes están ya en espera de que concluya el sexenio. “No sé si han escuchado eso: ‘Ya se van y nosotros nos quedamos’. No, no nos vamos, igual que ustedes, nos vamos a quedar. Ya no vamos a tener la responsabilidad que tenemos actualmente, pero vamos a quedarnos como ciudadanos, como están ustedes. Porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos”.