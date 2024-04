Jared Laureles, Carolina Gómez y Sergio Ocampo

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 9

A cinco meses de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes volvieron a instalar un plantón frente a Palacio Nacional, para exigir que se instale a la brevedad una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones del 2 de junio.

En la marcha mensual y como parte de la 115 Acción Global por Ayotzinapa, las familias de los jóvenes demandaron al gobierno federal dar a conocer los avances de las indagatorias sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y reiteraron su demanda de que el Ejército entregue los 866 folios que tiene en su poder y –afirmaron– son fundamentales para conocer el paradero de sus hijos y abrir nuevas líneas de investigación.

Al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! , el contingente, encabezado por padres y madres de los normalistas, salió después de las cinco de la tarde del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde Palacio Nacional está resguardado con vallas metálicas.

A su llegada al Antimonumento +43 realizaron el acostumbrado pase de lista, en el que también nombraron al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado el 7 de marzo a disparos por un policía guerrerense.

Frente a Palacio Nacional, Melitón Ortega, vocero de las familias, rechazó la propuesta del mandatario de reunirse el 3 de junio. Le decimos al Presidente que no estamos de acuerdo con lo que expone desde su mañanera, que la reunión tiene que llevarse a cabo después de las votaciones. Y como lo hemos dicho, no somos actores políticos, no estamos a favor de algún partido, sino de que haya justicia .