La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero; las senadoras Citlalli Hernández, de Morena; Alejandra Lagunes, del PVEM, y Patricia Mercado, de MC, las tres últimas autoras de la iniciativa, no hablaron en tribuna, mandaron sus intervenciones escritas al Diario de Debates, ya que se tenía el temor de que algún legislador del guinda o sus aliados se retirara y se rompiera el quorum.

Es un día de fiesta para todas las personas que tienen derecho a amar a quien quieran y como quieran, sin ninguna discriminación. No hay nada anormal en esto, no hay nada qué curar, porque no es una enfermedad. Es un orgullo votar esta minuta , agregó.

Se trata de modificaciones al artículo 209 Quintus del Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, por las que se imponen de dos a seis años de prisión y una multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), a quien realice las denominadas terapias de conversión sexual, ya que representan prácticas que menoscaban la integridad de las personas .

Fue el último de 15 dictámenes que se votaron y con el que prácticamente concluyeron los trabajos del periodo ordinario en el Senado. La sesión se inició a las cuatro y media de la tarde del jueves 25 y concluyó la madrugada del viernes.

Se citó a sesión el próximo martes, en que se llevará a cabo la ceremonia solemne que estaba pendiente para entregar la Medalla de Honor Armada de México al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Asimismo, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, y el titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, rendirán sus informes de labores. Con ello se clausurarán los trabajos de la legislatura que se inició en 2018.