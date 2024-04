Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder a los dichos del obispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien recientemente llamó a no votar por quienes están en el poder y señaló que hay riesgo de colapso económico, persecución religiosa y comunismo. No tiene ningún caso entrar en polémica, subrayó.

Confió en que en las próximas elecciones la ciudadanía tome su decisión en libertad, pues, dijo, nuestro pueblo es muy inteligente, sabe muy bien qué conviene, qué no conviene .

Señaló que su opinión es no entrar en polémica, ser respetuosos. Y como lo hemos dicho durante mucho tiempo y además lo hemos puesto en práctica: respetar todas las creencias religiosas y respetar también a los no creyentes; respetar a todos y que haya libertades .