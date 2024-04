Jessica Xantomila y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de abril de 2024, p. 5

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Martín Faz, aseguró que el proceso avanza conforme a lo previsto, al tiempo que está entrando en las etapas críticas , pues ya están muy acotados los plazos para tener listos programas como el voto anticipado y en prisión preventiva, al igual que las urnas electrónicas.

Cuando falta poco más de un mes para los comicios, todas las áreas del instituto han presentado informes sobre su preparación y el entramado tecnológico para el cómputo de resultados, ya sea tendencias (conteos rápidos), así como preliminares y oficiales.

Sin embargo, los preparativos no están exentos de incidencias, como la decisión de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores de no autorizar el voto de personas en prisión preventiva en Yucatán –que se suma a Veracruz, donde no habrá sufragio por negativa del gobierno estatal–, con el argumento de que la información se presentó de manera extemporánea .

En sesión extraordinaria de la comisión, Faz expresó su inquietud porque tras varias gestiones para lograr el ingreso al centro penitenciario de Mérida, la citada dirección ejecutiva declaró improcedentes las solicitudes de adscripción, aun cuando ya sabíamos que eran extemporáneas , puesto que las autoridades en Yucatán no habían dado respuesta, y por eso la idea era ver cómo sí se garantizaba el sufragio.

Indicó que ante la improcedencia se hizo llegar a la junta local un formato de demanda de juicio para la protección de los derechos políticos, con el cual las personas pueden interponer un recurso. Sin embargo, de 428 sólo cinco han recurrido la determinación.