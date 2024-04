H

acer añicos la memoria con la destrucción de memoriales instalados por familiares de víctimas, desaparecer a los desaparecidos de los registros oficiales, cero diálogo con colectivos de búsqueda, incluyendo a los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, es lo que resume la actuación del gobierno federal ante la alarmante crisis de derechos humanos que arroja más de 120 mil desaparecidos y desaparecidas en el país.

En los últimos días las instituciones de gobierno han realizado acciones concretas contra la búsqueda de verdad y justicia. El miércoles 24 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) destruyó el Muro de la Memoria en el que durante cuatro años familiares de desaparecidos colocaron el rostro de sus seres queridos en mosaicos sublimados, junto a las huellas de quienes los siguen buscando, interpelando así a las autoridades por su falta de atención y acciones de búsqueda.