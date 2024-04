La excusa es que se ha generalizado para que los sectores se sientan incluidos, pero no se especifica ningún pueblo que se sienta excluido. Especialmente Argentina y Uruguay han insistido en que se quede el texto tal cual está, que no se hagan cambios ni especificaciones, mientras otros estados no se han pronunciado al respecto , expuso.

Especialmente los países donde ha habido vulneraciones de los derechos humanos históricamente son los más reacios y dicen que el texto no se debe cambiar. Es la realidad, un racismo y una discriminación estructural que todavía no se supera , lamentó.

Y si bien “en el plan hay un párrafo donde se ha podido incluir a los pueblos indígenas y comunidades locales –es el único logro, muy escueto–, la gran reflexión para nosotros es empezar a trabajar desde nuestros territorios, revisar quiénes nos representan en nuestros espacios, pues ese asunto nos lo vamos a tomar con más cuidado”.

Otro aprendizaje, dijo, es que estamos comprendiendo cómo funcionan las estructuras dentro de la COP .