Nueva York., El abogado de Donald Trump, Emil Bove, trató ayer de socavar la credibilidad de un ex editor que testificó en el juicio penal del ex presidente sobre los esfuerzos de su periódico para ocultar noticias que podrían haber dañado la candidatura de Trump a la Casa Blanca en 2016.

Por otra parte, la Fiscalía de Arizona dio a conocer ayer los cargos de conspiración, fraude y falsificación interpuestos contra un ex asesor del magnate y cuatro abogados en el caso de compromisarios falsos de ese estado.

Los acusados son Mike Roman, ex director de operaciones de Trump en día de las elecciones, y los abogados John Eastman, Christina Bobb, Boris Epshteyn y Jenna Ellis, por el delito de intentar utilizar documentos falsos con el fin de convencer al Congreso de que no certificara la victoria de Joe Biden. Trump no enfrenta cargos, pero se hizo referencia a él como un cómplice no acusado. La primera audiencia judicial será el 21 de mayo.